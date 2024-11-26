Израиль согласился на перемирие в Ливане. Заявление Нетаниягу

Глава правительства Биньямин Нетаниягу по завершении заседания кабинета министров, на котором было одобрено заключение перемирия с Ливаном (напомним, "Хизбалла" не является официальной стороной в переговорах), выступил с официальным обращением, на котором он сообщил о заключении соглашения о прекращении огня.

Глава правительства подчеркнул, что война завершится лишь с возвращением всех заложников. Затем он обратился к жителям севера Израиля, сказав, что он гордится их стойкостью и мужеством. По словам премьера, Израилю удалось добиться впечатляющих результатов в ходе войны против "Хизбаллы", уничтожено огромное количество оружия, уничтожены пути доставки оружия, уничтожено значительное количество террористической инфраструктуры.

Нетаниягу добавил, что его главная задача – не допустить обретения Ираном ядерного оружия, подчеркнув, что борьба с Ираном будет продолжена.

"Коснемся нашего седьмого фронта – Ливана. "Хизбалла" атаковала нас после "черной субботы" и получила жесточайший ответный удар, – подчеркнул Нетаниягу. – Мы уничтожили террористическую систему "Хизбаллы", взращиваемую годами и десятилетиями, мы уничтожили огромное количество ракет и фабрики по производству ракет, мы уничтожили руководство "Хизбаллы", мы нанесли им удар, от которого они будут оправляться десятилетиями".

Нетаниягу сообщил, что он передал на одобрение кабинета соглашение о прекращении огня с Ливаном, разработанное при поддержке США. Он подчеркнул, что Израиль оставляет за собой право на полную свободу военного ответа на любое поползновение, и США согласны с этим.

По словам главы правительства, продолжительность соглашения будет зависеть исключительно от происходящего в Ливане. "И на любую попытку напасть на нас мы жестко ответим", – подчеркнул глава правительства. Он добавил, что Израиль будет иметь полную свободу военных действий, в том числе на территории Ливана. Любое действие "Хизбаллы" повлечет за собой немедленную атаку, будь то перевозка оружия, попытка восстановить террористическую инфраструктуру, производство ракет или ракетные запуски.

По словам Нетаниягу, он решил пойти на соглашение с Ливаном по нескольким причинам, включая достигнутые цели и серьезное ослабление "Хизбаллы", перебои с поставками оружия и боеприпасов Израилю, которые грозят усугубиться а также тот факт, что Израилю удалось отрезать "Хизбаллу" от ХАМАСа и разбить целостность антиизраильских фронтов.