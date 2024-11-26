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Израиль

В результате "каменной атаки" на 60-м шоссе пострадал водитель

Иудея и Самария
время публикации: 26 ноября 2024 г., 19:33 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 19:33
В результате "каменной атаки" на 60-м шоссе пострадал водитель
Nasser Ishtayeh/Flash90

На 60-м шоссе, на участке между форпостами Гиват Асаф и Мигрон, "каменной атаке" подвергся израильский автобус.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, услышав частые удары по стенам и окна автобуса, водитель и пассажиры вначале думали, что их обстреливают.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте была оказана помощь 48-летнему мужчину, получившему легкие травмы (по информации радиостанции "Кан Бет", осколком стекла поранился водитель). Еще нескольким пассажирам была оказана медицинская помощь для выхода из шокового состояния.

Израиль
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