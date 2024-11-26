В результате "каменной атаки" на 60-м шоссе пострадал водитель

На 60-м шоссе, на участке между форпостами Гиват Асаф и Мигрон, "каменной атаке" подвергся израильский автобус.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, услышав частые удары по стенам и окна автобуса, водитель и пассажиры вначале думали, что их обстреливают.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте была оказана помощь 48-летнему мужчину, получившему легкие травмы (по информации радиостанции "Кан Бет", осколком стекла поранился водитель). Еще нескольким пассажирам была оказана медицинская помощь для выхода из шокового состояния.