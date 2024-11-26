Суд перенес начало свидетельских показаний Нетаниягу на 10 декабря

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начнет давать свидетельские показания 10 декабря. Такое решение принял окружной суд в Иерусалиме.

Изначально допрос Нетаниягу в суде должен был начаться 2 декабря. Адвокат премьер-министра Амит Хадад подал просьбу об отсрочке на 15 дней. Несмотря на возражения прокуратуры, суд частично удовлетворил просьбу адвоката.

Отмечается, что адвокат премьер-министра пообещал в своем обращении в суд, что речь идет о последней отсрочке.