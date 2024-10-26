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Израиль

Саудовский сайт Elaph: Израиль атаковал иранский завод по производству твердого топлива

время публикации: 26 октября 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 20:25
Израиль атаковал иранский завод по производству твердого топлива
AP Photo/Vahid Salemi

Саудовский сайт Elaph сообщил со ссылкой на собственный источник, что Израиль атаковал иранский завод по производству твердого топлива, используемый для запуска баллистических ракет, подобных тем, которыми Иран обстреливал Израиль 1 октября.

По словам источника, "завод является основой иранской ракетной промышленности, и Израиль полностью вывел его из строя".

Стоимость каждого смесителя компонентов ракетного твердого топлива, находившегося на заводе, оценивается не менее чем в два миллиона долларов, около 20 из них были уничтожены. Источники, знакомые с иранской ракетной промышленностью, сообщили, что "заводу потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться в строй".

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