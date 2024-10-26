Аббас Арагчи прокомментировал удар Израиля по военным объектам Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал удар Израиля по целям в Иране в ночь на 26 октября, заявив, что "Иран не устанавливает для себя ограничений в защите своих интересов, территориальной целостности и своего народа".

Отметим, что пять дней назад Арагчи утверждал, что иранская сторона уже определила цели в Израиле, которые будут атакованы в случае израильского удара по Ирану.

"Атака по иранской территории не останется без ответа, и он будет пропорциональным. Мы уже решили, по каким объектам будет нанесен удар", – заявил министр в интервью турецкому телеканалу NTV. Он сообщил, что любая атака против Ирана будет пересечением красной черты, но отдельно отметил удар по иранским ядерным объектам.