Нетаниягу утвердил отправку делегации в Катар для переговоров по сделке с ХАМАСом

27 октября глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа отправится в Катар для участия в переговорах по сделке.

Как сообщает "Кан", такое решение было принято после совещания по оценке ситуации, состоявшейся у премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Согласно опубликованной информации, глава переговорной группы, генерал-майор запаса Ницан Алон не вошел в состав делегации. К настоящему моменту неясно, отправится ли в Катар глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар.

Как сообщалось ранее, глава "Мосада" Давид Барнеа вылетит в Катар на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара. Эта поездка была санкционирована премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В канцелярии премьер-министра отмечают, что в Катаре будут обсуждаться варианты возобновления переговоров об освобождении похищенных израильтян из плена ХАМАСа с учетом последних событий.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сообщил, что вскоре в Доху прибудут делегации США и Израиля для консультации по вопросу о прекращении огня в секторе Газы и "обмене пленными" с ХАМАСом.