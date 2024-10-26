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Израиль

Нетаниягу утвердил отправку делегации в Катар для переговоров по сделке с ХАМАСом

время публикации: 26 октября 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 22:53
Нетаниягу утвердил отправку делегации в Катар для переговоров по сделке с ХАМАСом
Avshalom Sassoni/Flash90

27 октября глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа отправится в Катар для участия в переговорах по сделке.

Как сообщает "Кан", такое решение было принято после совещания по оценке ситуации, состоявшейся у премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Согласно опубликованной информации, глава переговорной группы, генерал-майор запаса Ницан Алон не вошел в состав делегации. К настоящему моменту неясно, отправится ли в Катар глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар.

Как сообщалось ранее, глава "Мосада" Давид Барнеа вылетит в Катар на встречу с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара. Эта поездка была санкционирована премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В канцелярии премьер-министра отмечают, что в Катаре будут обсуждаться варианты возобновления переговоров об освобождении похищенных израильтян из плена ХАМАСа с учетом последних событий.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сообщил, что вскоре в Доху прибудут делегации США и Израиля для консультации по вопросу о прекращении огня в секторе Газы и "обмене пленными" с ХАМАСом.

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