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Израиль

Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщение о вынужденном ограничении удара по Ирану

время публикации: 26 октября 2024 г., 21:35 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 21:37
Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщение о вынужденном ограничении удара по Ирану
Marc Israel Sellem/POOL

Вечером в субботу, 26 октября, телеканал "Решет" сообщил, что план удара по Ирану был изменен под давлением США. Согласно опубликованной информации, в Израиле уже было принято решение об атаке на газовые и нефтяные месторождения Ирана.

Однако план атаки был изменен после длительных контактов с американской администрацией.

Сообщается, что Израиль согласился ограничиться ударами по военным объектам Ирана после того, как США пообещали прямую помощь в оборонительном аспекте и побочную в наступательном.

Анонимные источники в Иерусалиме, на которых ссылается "Решет", отметили, что "далеко не очевидно, что сказано последнее слово в этом противостоянии".

Источник отметил, что в следующий раз Израиль атакует газовые и нефтяные месторождения Ирана.

В канцелярии премьер-министра опровергли утверждения о вынужденном ограничении масштабов операции в Иране. "Речь идет о полной лжи. Цели были выбраны изначально и утверждены в соответствии с национальными интересами государства", - заявили в канцелярии Нетаниягу.

Израиль
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