Предотвращен теракт против еврейских паломников, планируемый арабом из Галилеи

ШАБАК и полиция опубликовали совместное сообщение о разоблачении террористической ячейки в городе Арабэ в Галилее и о предотвращении крупного теракта против израильских граждан. Разрешено к публикации, что 12 августа 2024 года был арестован 23-летний Басель Абахара, житель города Арабэ в Галилее.

В ходе расследования выяснилось, что он планировал проведение комплексного теракта с применением взрывных устройств и последующим обстрелом израильтян из огнестрельного оружия. Целями теракта он избрал еврейских паломников, которые приезжают посетить могилы праведников в районе Галилеи.

За несколько месяцев до ареста он помогал палестинцам из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, умеющим создавать взрывные устройства и находящимся в Израиле без разрешений, создавать бомбы для совершения теракта. Параллельно с этим он наблюдал за местами паломничеств, разрабатывая детали нападения.

Он также привлек к подготовке теракта двоих несовершеннолетних, которые также были арестованы и допрошены. В ходе расследования были обнаружены и изъяты рации, военный жилет и химикаты двойного назначения, использовавшие для создания взрывных устройств. Теракт был предотвращен на ранних стадиях.

В ходе допроса подозреваемого выяснилось, что Басель Абахара в начале войны забрасывал дорогу возле поселка Авталион в Галилее бутылками с зажигательной смесью. Против него и двоих его несовершеннолетних соучастников были предъявлены обвинительные заключения, им вменяется подготовка теракта и производство оружия.