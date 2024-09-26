Обломки ракет упали в море неподалеку от Акко, полиция ищет места падений ракет

Сотрудники полиции Прибрежного округа занимаются поисками мест падений обломков ракет и противоракет на территории Эшер и Акко. Было зафиксировано падение обломков в море неподалеку от Акко, никто не пострадал.

Служба скорой помощи сообщила о двоих пострадавших, которым потребовалась помощь для выхода из сильного нервного шока.

Полиция и полицейские саперы продолжают прочесывать местность в поисках упавших обломков ракет, чтобы исключить риск для жизни и здоровья людей. Общественность настоятельно просят не приближаться к обломкам и сообщать об их обнаружении в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.

По сообщению ЦАХАЛа, по Акко и окрестностям зафиксирован запуск примерно 45 ракет, некоторые из них были сбиты, остальные упали на незастроенной территории.