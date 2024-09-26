"Стрелы севера": ЦАХАЛ продолжает наносить удары по территории Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала очередной промежуточный отчет о ходе операции против "Хизбаллы" "Стрелы севера", в соответствии с которой ЦАХАЛ продолжает наносить удары по территории Ливана. В четверг утром были атакованы десятки целей, в том числе террористы, военные здания и склады оружия и боеприпасов в нескольких районах Ливана.

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической структуры "Хизбаллы", включая вооруженных боевиков, военные здания и склады боеприпасов. В районе деревни Шуба был атакован отряд террористов.

Сообщается также, что серия ракетных тревог в Галилее была связана с запуском по Израилю около 45 ракет, пересекших границу с Ливаном. Часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности.