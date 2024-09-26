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Израиль

Шоссе 446 закроют для транспорта в 23:00 и до 06:00 из-за дорожных работ

время публикации: 26 сентября 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 11:04
Шоссе 446 закроют для транспорта в 23:00 и до 06:00 из-за дорожных работ
Gershon Elinson/Flash90

Полиция сообщает, что шоссе 466 будет закрыто для движения транспорта в обоих направлениях на участке от дорожного переезда "Хашмонаим" до въезда в Нили в четверг, 26 сентября, в 23:00.

Откроется шоссе в пятницу, 27 сентября, в 06:00 после завершения инфраструктурных работ.

Въезд в населенные пункты в период закрытия участка шоссе будет возможен через проезд Бейт-Арье.

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