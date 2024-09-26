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Израиль

Операция "Стрелы севера": 26 сентября были атакованы 220 целей в Ливане

время публикации: 26 сентября 2024 г., 23:30 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 23:30
Операция "Стрелы севера": 26 сентября были атакованы 220 целей в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в четверг, 26 сентября, в рамках операции "Стрелы севера" самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по 220 объектам террористической группировки "Хизбалла" в Ливане.

Ударами с воздуха были уничтожены строения, использовавшиеся террористами в военных целям, ракетные установки, из которых осуществлялся обстрел территории государства Израиль, склады с оружием и боевики. Цели находились на юге Ливана и в глубине его территории.

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