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Израиль

ЦАХАЛ согласился передать родителям погибшим наблюдательниц записи последних переговоров дочерей

время публикации: 26 сентября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 22:10
ЦАХАЛ согласился передать родителям погибшим наблюдательниц записи последних переговоров дочерей
Gili Yaari /FLASH90

В четверг, 26 сентября, ЦАХАЛ уведомил БАГАЦ, что родителям наблюдательниц, убитых в "черную субботу" 7 октября на базе "Нахаль Оз", будут переданы записи последних переговоров их дочерей.

8 сентября родственники 18 наблюдательниц обратились в БАГАЦ с иском против Армии обороны Израиля, требуя дать им возможность ознакомиться с записями, сделанными в течение суток до "черной субботы". Родители девушек считают, что речь идет о минимальном снисхождении со стороны армии, и выражают недоумение по поводу отказа армии.

Сайт Walla News пишет, что ответ, полученный судом от армии, заверен начальником Генштаба генерал-лейтенантом Герци А-Леви. В нем говорится, что родителям будут переданы аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с их последнего дежурства каждой из них.

Израиль
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