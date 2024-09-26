ЦАХАЛ согласился передать родителям погибшим наблюдательниц записи последних переговоров дочерей

В четверг, 26 сентября, ЦАХАЛ уведомил БАГАЦ, что родителям наблюдательниц, убитых в "черную субботу" 7 октября на базе "Нахаль Оз", будут переданы записи последних переговоров их дочерей.

8 сентября родственники 18 наблюдательниц обратились в БАГАЦ с иском против Армии обороны Израиля, требуя дать им возможность ознакомиться с записями, сделанными в течение суток до "черной субботы". Родители девушек считают, что речь идет о минимальном снисхождении со стороны армии, и выражают недоумение по поводу отказа армии.

Сайт Walla News пишет, что ответ, полученный судом от армии, заверен начальником Генштаба генерал-лейтенантом Герци А-Леви. В нем говорится, что родителям будут переданы аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с их последнего дежурства каждой из них.