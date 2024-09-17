Пикеты возле "Кирии" в Тель-Авиве и на 4-м шоссе в районе перекрестка Оген

Акция в поддержку семей похищенных проходит на улице Менахем Бегин в Тель-Авиве, в районе "Кирии". После сообщений в израильских СМИ о том, что администрация Байдена готовит новый план сделки по заложникам, на этой акции протеста можно увидеть американские флаги.

Демонстранты, требующие от правительства активных действий по освобождению заложников, периодически выходят на проезжую часть, перекрывая ее для движения транспорта.

Акция в поддержку семей заложников также проходит на 4-м шоссе в районе перекрестка Оген. На этом участке шоссе затруднено движение.