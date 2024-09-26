Предъявлены обвинения еще десяти причастным к убийству Йоэля Леингеля

Государственная прокуратура выдвинула обвинения против десяти человек, девять из которых являются несовершеннолетними: все они входили в группу подростков, напавших в октябре 2022 года на 18-летнего репатрианта из Индии Йоэля Леингеля.

Отметим, что ранее единственным обвиняемым в убийстве Йоэля Леингеля был Лиад Эдри, две недели назад в рамках сделки с правосудием он был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы и выплате семье погибшего компенсации в размере 50 тысяч шекелей.

По сообщению государственной прокуратуры, десяти новым обвиняемым вменяется причинение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Двое обвиняемых уже достигли 18-летнего возраста – сейчас им 19 и 20 лет, на момент совершения преступления они были несовершеннолетними.

Остальным восьми обвиняемым от 15 до 18 лет, все они жители Кирьят-Шмоны. По данным обвинительного заключения, между Йоэлем Леингелем и Лиадом Эдри началась словесная перепалка, которая перешла в драку. В драке приняли участие примерно 14 подростков (удалось установить личность не всех из них), они дрались с применением палок и камней. В ходе этой драки Леингель получил ножевое ранение в живот, от которого скончался. В убийстве был обвинен Лиад Эдри.

Напомним, Йоэль Леингель репатриировался из Индии за восемь месяцев до убийства, учился в военной йешиве в Ноф а-Галиль, готовился к службе в ЦАХАЛе. В день убийства он поехал в Кирьят-Шмону праздновать свой день рождения. После вечеринки в клубе произошла массовая драка между подростками, в которой он получил смертельное ранение.

Лиад Эдри утверждал, что он невиновен, и полицейские якобы "назначили его убийцей", не имея никаких доказательств.