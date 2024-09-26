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Израиль

Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Тверии, мотоциклист в тяжелом состоянии

время публикации: 26 сентября 2024 г., 14:02 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 14:02
Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Тверии, мотоциклист в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Бренер в Тверии автомобиль сбил мотоциклиста. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 21 года, неотложную медицинскую помощь, после чего отправили его в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что мотоциклист получил тяжелые травмы ног, к приезду медиков он был без сознания.

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