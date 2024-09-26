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Опрос i24NEWS: "Ликуд" отрывается от "Махане Мамлахти", "Еш Атид" сокращается до размеров ШАС

время публикации: 26 сентября 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 21:26
Опрос i24NEWS: "Ликуд" отрывается от "Махане Мамлахти", "Еш Атид" сокращается до размеров ШАС
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно данным опроса, проведенного по заказу телеканала i24NEWS, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрала бы 24 мандата и стала бы крупнейшей фракцией Кнессета.

Партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем отстает от "Ликуда" уже на три мандата и получает 21 мандат.

Партия НДИ во главе с Авигдором Либерманом занимает третье место с 15 мандатами. Партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом сокращается до 11 мандатов, всего на один мандат опережая партию ШАС (10).

"Демократим" во главе с Яиром Голаном набирают 9 мандатов, "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – по 8 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, "Ционут Датит" и РААМ – по 4 мандата.

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