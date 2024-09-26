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Израиль

Администрация Байдена утверждает, что призыв к прекращению огня в Ливане был согласован с Израилем

время публикации: 26 сентября 2024 г., 21:15 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 21:35
Биньямин Нетаниягу
Abir Sultan/Pool via AP

В Белом доме продолжают настаивать на том, что призыв США и Франции к временному прекращению огня был предварительно согласован с Израилем. "Заявление действительно было согласовано с израильской стороной", – сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что переговоры все еще продолжаются в кулуарах Генассамблеи ООН.

Утром 26 сентября президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором призвали Израиль и Ливан к временному прекращению огня на 21 день, чтобы дать дипломатии шанс на успех и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Заявление сделано в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу находился по дороге в Нью-Йорк. После приземления он заявил: "Моя политика, наша политика ясна: продолжаем наносить удары по "Хизбалле" со всей силой. Не остановимся, пока не достигнем всех наших целей, прежде всего благополучного возвращения жителей севера в свои дома. Такова политика, пусть никто в ней не сомневается".

Сайт Ynet, ссылаясь на свои источники, пишет, что перед вылетом в США, Нетаниягу дал указание Рону Дермеру обсудить с США возможность временного прекращения огня в Ливане, а с Белым домом существовала "тихая договоренность" о том, что Израиль приветствует инициативу.

После публикации заявления пресс-секретаря Белого дома источник в Иерусалиме сказал сайту Ynet: "Как мы уже говорили раньше, Израиль был уведомлен о готовящемся предложении Белого дома, но не давал своего согласия".

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