Опросы "Решет-13" и "Кан-11": блок Либермана и Беннета может стать крупнейшей фракцией Кнессета

Телеканалы "Решет-13" и "Кан-11" опубликовали результаты опросов общественного мнения, чтобы выяснить, как переговоры о вхождении Гидеона Саара в правительство и сообщения о возвращении Нафтали Беннета в большую политику, отразились на политических предпочтениях избирателей.

Согласно результатам опроса, проводившегося для "Решет-13" компанией "Маагар мохот", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то крупнейшей фракцией парламента стала бы партия "Махане Мамлахти" под руководством Бени Ганца ( 22 мандата). На один мандат от лидера отстает партия "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу – 21 мандат, на третьем месте "Наш дом Израиль" под руководством Авигдора Либермана – 14 мандатов.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Еш Атид" – 13, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Демократим" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, РААМ – 6, "Ционут Датит" – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Таким образом, партии нынешней коалиции получают 52 мандата.

Согласно опросу, блок партий Авигдора Либермана и Нафтали Беннета, в случае возвращения Гидеона Саара в "Ликуд", получил бы 34 мандата, "Ликуд" – 19, "Махане Мамлахти" – 14.

По данным опроса, проведенного институтом "Кантар" по заказу "Кан Хадашот", если бы выборы состоялись сегодня, то партия Беннета и Либермана, могла бы получить 28 мандатов, на втором месте был бы "Ликуд" – 22 мандата. "Махане Мамлахти" – 15, "Еш Атид" – 12, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Демократим" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6, РААМ – 5.

Таким образом, партии коалиции получают 46 мандатов, блок Ганц-Лапид – 40 мандатов, Либерман-Беннет – 28 мандатов и 6 мандатов у ХАДАШ-ТААЛ.

На вопрос, поддерживаете ли вы увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны, 26% респондентов ответили утвердительно, 48% – отрицательно и 26% не смогли определиться с ответом.

На вопрос, пойдет ли на пользу безопасности Израиля увольнение Галанта, 22% ответили утвердительно, 54% отрицательно, 24% – не имели собственного мнения по этому вопросу.

Только 20% респондентов ответили, что считают Гидеона Саара подходящей кандидатурой на пост министра обороны.