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Израиль

Во дворе дома в Дженине обнаружен туннель длиной более шести километров

время публикации: 26 сентября 2024 г., 13:13 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 13:13

В ходе антитеррористической операции ЦАХАЛа в ночь на четверг в районе Дженина военнослужащие обнаружили во дворе жилого дома туннельную шахту, которая вела в туннель, находящийся, по всей видимости, в процессе строительства.

Туннельная шахта глубиной около двух метров выводила к туннелю, тянувшемуся более чем на шесть километров, без дополнительных выходов на поверхность земли. В туннеле не было обнаружено ни оружия, ни подозреваемых. Отмечается, что дом, во дворе которого был вырыт туннельный лаз, расположен в глубине жилого района.

Туннель взят под контроль ЦАХАЛа, он будет уничтожен.

Израиль
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