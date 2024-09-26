Во дворе дома в Дженине обнаружен туннель длиной более шести километров

В ходе антитеррористической операции ЦАХАЛа в ночь на четверг в районе Дженина военнослужащие обнаружили во дворе жилого дома туннельную шахту, которая вела в туннель, находящийся, по всей видимости, в процессе строительства.

Туннельная шахта глубиной около двух метров выводила к туннелю, тянувшемуся более чем на шесть километров, без дополнительных выходов на поверхность земли. В туннеле не было обнаружено ни оружия, ни подозреваемых. Отмечается, что дом, во дворе которого был вырыт туннельный лаз, расположен в глубине жилого района.

Туннель взят под контроль ЦАХАЛа, он будет уничтожен.