Авария неподалеку от Пории: перевернулась машина скорой помощи, пятеро пострадавших

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на шоссе 768 неподалеку от поселка Пория. Сотрудники "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали их в медицинский центр.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое мужчин в возрасте около 50 и около 30 лет получили множественные травмы, они находятся в тяжелом состоянии, еще двое мужчин в возрасте 18 и 27 лет в состоянии средней степени тяжести, один человек ранен легко.

По словам представителя пожарно-спасательной службы, в результате аварии машина скорой помощи перевернулась, и двое пострадавших оказались заблокированы внутри. Пожарные извлекли их при помощи гидравлических инструментов.

Дорога закрыта для движения транспорта в обе стороны.