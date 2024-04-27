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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 27 апреля 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 19:25
ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Mohammed Zaatari

В субботу, 27 апреля, ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру "Хизбаллы" в районе Куза на юге Ливана.

Система ПВО "Железный купол" перехватила подозрительную воздушный объект, направлявшийся с территории Ливана в район Манары.

Кроме того, было зафиксировано несколько пусков ракет с ливанской территории в направлении Манары.

Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.

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