ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

В субботу, 27 апреля, ВВС ЦАХАЛа атаковали военную инфраструктуру "Хизбаллы" в районе Куза на юге Ливана.

Система ПВО "Железный купол" перехватила подозрительную воздушный объект, направлявшийся с территории Ливана в район Манары.

Кроме того, было зафиксировано несколько пусков ракет с ливанской территории в направлении Манары.

Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.