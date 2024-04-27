Врачи сообщили, что после ДТП у Итамара Бен-Гвира сломаны несколько ребер

Врачи иерусалимского медицинского центра "Адаса" сообщили, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир как минимум еще одну ночь проведен на больничной койке. По словам медиков, у министра, попавшего днем ранее в аварию, сломаны несколько ребер и множество ушибов.

Дочь министра, находившаяся с ним в машине, получила легкие травмы, еще вчера она была выписана из больницы после оказания ей необходимой медицинской помощи.

Автомобиль, в котором находился Итамар Бен-Гвир, попал в аварию в пятницу, 26 апреля. Министр посещал место теракта в Рамле, при выезде из города его автомобиль столкнулся с другой машиной.

В субботу, 27 апреля, в вечерних выпусках новостей на телеканалах "Кан-11" и "Мако-12" были показаны кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено, что на перекрестке водитель Итамар Бен-Гвира проехал на красный свет.

В канцелярии министра, комментируя эти кадры, заявили, что поездка министра была продиктована "оперативной необходимостью", которой объясняется проезд на красный свет.