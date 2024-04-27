"Психологический террор": ХАМАС вновь опубликовал видео с похищенными

ХАМАС, в рамках очередного акта психологического террора, вновь опубликовал видео с заложниками. Дата съемки видео неизвестна, но, предположительно, оно снято на 202-й день плена.

На видео – Омри Миран, 46 лет, из Нахаль-Оза, и Шмуэль Кит Сигал, 64 года, из Кфар-Азы – говорят, что им тяжело оставаться в плену и осознавать, что они не смогут отпраздновать Песах в этом году вместе со своими близкими.

Также они обращаются к премьер-министру Израиля и всему правительству с просьбой ускорить переговоры и сделать все возможное для освобождения заложников.