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Израиль

"Психологический террор": ХАМАС вновь опубликовал видео с похищенными

время публикации: 27 апреля 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 18:29
"Психологический террор": ХАМАС вновь опубликовал видео с похищенными
Соцсети

ХАМАС, в рамках очередного акта психологического террора, вновь опубликовал видео с заложниками. Дата съемки видео неизвестна, но, предположительно, оно снято на 202-й день плена.

На видео – Омри Миран, 46 лет, из Нахаль-Оза, и Шмуэль Кит Сигал, 64 года, из Кфар-Азы – говорят, что им тяжело оставаться в плену и осознавать, что они не смогут отпраздновать Песах в этом году вместе со своими близкими.

Также они обращаются к премьер-министру Израиля и всему правительству с просьбой ускорить переговоры и сделать все возможное для освобождения заложников.

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