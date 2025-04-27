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Израиль

ЦАХАЛ: израильские ВВС уничтожили склад ракет "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 27 апреля 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 19:50
ЦАХАЛ: израильские ВВС уничтожили склад ракет "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ подтвердил поступающие из Ливана сообщения об атаке ВВС Израиля по объектам "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута. Целью ударов стали объекты инфраструктуры террористической организации, на которых хранились высокоточные ракеты.

ЦАХАЛ подчеркивает: использование гражданской инфраструктуры под оружейные склады является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном, и представляет угрозу для государства Израиль и его граждан.

В заявлении говорится, что хранение ракет в центре жилого квартала является еще одним примером использования "Хизбаллой" гражданского населения в качестве живого щита.

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, в результате израильской атаки в Бейруте повреждены не менее пяти зданий.

За час до атаки глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей южных пригородов Бейрута, и в частности, района Хадат. "Всем, кто находится в здании, отмеченном на прилагаемой карте красным: вы оказались рядом с объектом "Хизбаллы". Эвакуируйтесь ради собственной безопасности и безопасности ваших родных", – говорится в сообщении.

Ливанские СМИ передают, что после предупреждения ЦАХАЛа на выездах из Дахии образовались автомобильные пробки.

Последний раз ВВС ЦАХАЛа действовали в Бейруте 1 апреля, когда ударом, нанесенным по зданию в Дахии, был ликвидирован Хасан Али Махмуд Бадир – один из командиров подразделения 3900 террористической организации "Хизбалла" и иранского подразделения "Кудс".

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