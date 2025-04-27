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Израиль

В Иерусалиме подросток разбился на квадроцикле, его состояние тяжелое

ДТП
время публикации: 27 апреля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 18:59
В Иерусалиме подросток разбился на квадроцикле, его состояние тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

В иерусалимском арабском районе Сур-Бахар (Цур-Бахер) подросток не справился с управлением квадроциклом и на большой скорости врезался в заграждение.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (примерно 18 лет) получил черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

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