Скандал в Кнессете: оппозиция срывает обсуждение вопроса об утечках информации

В Кнессете проходит специальное заседание комиссии Кнессета по законодательству. Это заседание было созвано на фоне задержания А., резервиста Общей службы безопасности (ШАБАК), подозреваемого в передаче секретной информации журналистам и министру.

Заседание проходит под названием: "Подозрение в избирательности борьбы следственных органов и ШАБАКа с утечками информации, нарушении свободы СМИ и права на консультацию с адвокатами".

В заседании принимает участие юридический советник правительства Гали Баарав-Миара. Открывая заседание, она сказала, что "вопреки названию заседания, нет избирательности в борьбе с утечками информации".

"Правоохранительная система действует в соответствии с профессиональными нормами, в соответствии с деловыми интересами. Мы обязаны предпринимать шаги для того, чтобы отыскать источник утечек информации. В случае, когда информация опубликована, получатель информации, журналист, не является объектом расследования", – пояснила Баарав-Миара.

Депутаты от коалиции задавали юридическому советнику правительства вопросы по поводу конкретных случаев, однако Гали Баарав-Миара ограничилась ответом: "Вся наша работа направляется профессиональными критериями и деловыми мотивами". Отметим, что вопросы депутатов были заранее подготовлены и отправлены юридическому советнику правительства.

Глава комиссии Симха Ротман заявил: "Я считаю, что мы не получили ни одного ответа на вопросы. Решение не отвечать на поставленные вопросы – вопросы, которые были известны заранее и к ответу на которые была возможность подготовиться – это решение было принято, и я не могу его изменить".

Юридический советник правительства заявила, что должна покинуть заседание, однако осталась на время выступления родственников заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Заседание сопровождалось непрекращающимися помехами со стороны депутатов от оппозиции. Карин Эльхарар и Элазар Штерн ("Еш Атид"), Пнина Тамено-Шате ("Махане Мамлахти"), Эфрат Райтен ("Демократим") и другие прерывали почти каждую фразу главы комиссии и выкрикивали с места.