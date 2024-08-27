В Самарии найден автомобиль, возможно, связанный с похищением израильтянки

Корреспондент 12-го телеканала Нир Двори сообщил, что израильские военные остановили автомобиль, подпадающий под описание, находившиеся в нем люди задержаны.

Из армии сообщили, что автомобиль был обнаружен возле поселения Ицхар. Военнослужащие, действуя в соответствии с инструкцией задержания подозрительных лиц, стреляли в воздух, чтобы вынудить водителя остановиться.

Около 23:00 службы безопасности получили сообщение от израильтянина, который в районе перекрестка виде палестинский автомобиль, из которого девушка кричала на иврите: "Помогите!"

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что информация о похищении человека в зоне ответственности бригады Иудеи и Самарии проверяется.

В район были направлены дополнительные силы, ведется прочесывание территории, на дорогах развернуты блокпосты.