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Израиль

В Самарии найден автомобиль, возможно, связанный с похищением израильтянки

время публикации: 27 августа 2024 г., 00:37 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 00:45
В Самарии найден автомобиль, возможно, связанный с похищением израильтянки
Gili Yaari/Flash90

Корреспондент 12-го телеканала Нир Двори сообщил, что израильские военные остановили автомобиль, подпадающий под описание, находившиеся в нем люди задержаны.

Из армии сообщили, что автомобиль был обнаружен возле поселения Ицхар. Военнослужащие, действуя в соответствии с инструкцией задержания подозрительных лиц, стреляли в воздух, чтобы вынудить водителя остановиться.

Около 23:00 службы безопасности получили сообщение от израильтянина, который в районе перекрестка виде палестинский автомобиль, из которого девушка кричала на иврите: "Помогите!"

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что информация о похищении человека в зоне ответственности бригады Иудеи и Самарии проверяется.

В район были направлены дополнительные силы, ведется прочесывание территории, на дорогах развернуты блокпосты.

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