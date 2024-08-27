Стрельба на набережной в Бат-Яме, тяжело ранен мужчина
время публикации: 27 августа 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 22:00
В полицию поступили сообщения от местных жителей о стрельбе на улице Дерех Бен-Гурион в Бат-Яме.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что стреляли в помещении одного из коммерческих предприятий. Мужчина примерно 46 лет получил тяжелое ранение. Он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты, ведется розыск преступников.
По данным предварительного расследования, речь идет о преступлении на криминальной почве, а не о теракте.
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