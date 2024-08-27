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Израиль

В деревне Вади-Рахаль застрелен местный житель. Власти ПА обвиняют поселенцев

время публикации: 27 августа 2024 г., 01:16 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 01:16
В деревне Вади-Рахаль застрелен местный житель. Власти ПА обвиняют поселенцев
Flash90. Фото: А.Катиб

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в районе Вади-Рахаль, к югу от Бейт-Лехема, был застрелен 37-летний житель деревни и еще три человека получили ранения различной степени тяжести. В сообщении вина возлагается на "израильских поселенцев".

Источник в службах безопасности заявил израильской радиостанции "Кан Бет", что солдатами ЦАХАЛа в этом районе не применялось огнестрельное оружие, и палестинцы были ранены не военными.

Израиль
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