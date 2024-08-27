В деревне Вади-Рахаль застрелен местный житель. Власти ПА обвиняют поселенцев

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в районе Вади-Рахаль, к югу от Бейт-Лехема, был застрелен 37-летний житель деревни и еще три человека получили ранения различной степени тяжести. В сообщении вина возлагается на "израильских поселенцев".

Источник в службах безопасности заявил израильской радиостанции "Кан Бет", что солдатами ЦАХАЛа в этом районе не применялось огнестрельное оружие, и палестинцы были ранены не военными.