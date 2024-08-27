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Израиль

Даниэль Хагари осудил опубликовавших сообщение о спасении заложника до завершения операции

время публикации: 27 августа 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 17:36
Даниэль Хагари осудил опубликовавших сообщение о спасении заложника до завершения операции
Oren Ben Hakoon/Flash90

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари высказался с резкой критикой в адрес тех, кто распространил информацию об операции по спасению из плена ХАМАСа жителя Рахата Фархана аль-Кади в то время, когда операция еще не была завершена, и войска продолжали вывозить заложника.

"Очень важно подчеркнуть: мы все еще проводим действия на местах, и любой слух может нанести ущерб безопасности заложников и безопасности наших сил, – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Берегите их. Каждое такое усилие это человеческие жизни. Очень важно вести себя ответственно и не распространять слухи".

Это заявление было сделано после того, как некоторые журналисты сообщили в социальных сетях и в СМИ о спасении похищенного ЦАХАЛом до того, как информация была разрешена к публикации военной цензурой.

Израиль
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