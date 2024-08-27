Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с лидером оппозиции Яиром Лапидом

Во вторник, 27 августа, состоялась встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу с лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом. Эта встреча проводилась для рутинного обмена информацией о ситуации в сфере безопасности.

Беседа Нетаниягу и Лапида продолжалась 45 минут, на ней присутствовал военный советник премьер-министра бригадный генерал Роман Гофман.

Подобные встречи должны проводиться раз в месяц.