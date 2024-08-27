Глава следственного отдела полиции генерал-майор Игаль Бен Шалом подал в отставку

Глава следственного и разведывательного отдела полиции генерал-майор Игаль Бен Шалом попросил об отставке на пенсию после 41-летней службы в рядах полиции. За время своей службы он занимал ряд должностей, включая высшие командные должности в сфере расследований.

Он также был одним из основателей и командиров подразделения "Шимшон" (подразделения 367), которое проводило операции под прикрытием в секторе Газы и было расформировано в 1996 году вслед за соглашениями в Осло.

Пост главы отдела расследований и разведки полиции Израиля Бен Шалом занимал с 2020 года. Новый генеральный инспектор полиции Дани Леви принял отставку Бен Шалома, поблагодарил его за вклад в безопасность государства Израиль и пожелал успехов в будущем. Отставка Игаля Бен Шалома вступит в силу 1 ноября 2024 года.