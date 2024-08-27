x
27 августа 2024
|
последняя новость: 18:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2024
|
27 августа 2024
|
последняя новость: 18:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава следственного отдела полиции генерал-майор Игаль Бен Шалом подал в отставку

время публикации: 27 августа 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 17:14
Глава следственного отдела полиции генерал-майор Игаль Бен Шалом подал в отставку
Yonatan Sindel/Flash90

Глава следственного и разведывательного отдела полиции генерал-майор Игаль Бен Шалом попросил об отставке на пенсию после 41-летней службы в рядах полиции. За время своей службы он занимал ряд должностей, включая высшие командные должности в сфере расследований.

Он также был одним из основателей и командиров подразделения "Шимшон" (подразделения 367), которое проводило операции под прикрытием в секторе Газы и было расформировано в 1996 году вслед за соглашениями в Осло.

Пост главы отдела расследований и разведки полиции Израиля Бен Шалом занимал с 2020 года. Новый генеральный инспектор полиции Дани Леви принял отставку Бен Шалома, поблагодарил его за вклад в безопасность государства Израиль и пожелал успехов в будущем. Отставка Игаля Бен Шалома вступит в силу 1 ноября 2024 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2024

Генерал-майор полиции Авшалом Пелед отказался от должности генинспектора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024

Сигаль Бар-Цви, начальник оперативного отдела полиции, подала в отставку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2024

Командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман уходит в отставку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2024

Бен-Гвир намерен добиваться отставки генинспектора полиции Яакова Шабтая