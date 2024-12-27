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Израиль

ШАБАК: теракт в Герцлии совершил бывший агент израильских спецслужб

Террористы
Теракт
ШАБАК
время публикации: 27 декабря 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 11:50
ШАБАК: теракт в Герцлии совершил бывший агент израильских спецслужб
Avshalom Sassoni/Flash90

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщает, что теракт в Герцлии сегодня утром совершил 28-летний Ибрагим Шальхуб, который на законных основаниях находился на территории Израиля.

В сообщении сказано, что Шальхуб ранее был агентом израильских спецслужб в Палестинской автономии. После того, как он был раскрыт, его вывезли в Израиль. При этом он не раз совершал правонарушения и трижды отбывал административный арест, последний из которых закончился в этом году.

Утром 27 декабря 2023 года Ибрагим Шальхуб, вооруженный двумя хозяйственными ножами, нанес смертельные ранения 83-летней женщине, которая ожидала свою дочь около дома престарелых, расположенного по адресу Кдошей а-Шоа 63 (рядом с отделением банка "Дисконт").

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