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Глава МИД: "Важно понимать: власть в Сирии захвачена исламскими террористами"

Сирия
Гидеон Саар
МИД
время публикации: 27 декабря 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 11:28
Глава МИД: "Важно понимать: власть в Сирии захвачена исламскими террористами"
Пресс-служба министра иностранных дел

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился с представителями гражданских организаций, оказывающих Израилю помощь в информационной борьбе на международной арене, чтобы продолжить разработку программы информационной борьбы МИДа на 2025 год.

Во время встречи Гидеон Саар подчеркнул, что мир должен трезво смотреть на ситуацию в Сирии.

По словам министра иностранных дел, формирующееся новое сирийское правительство – это террористическая группировка, которая раньше находилась в Идлибе и теперь захватила столицу, Дамаск.

"Мир хочет видеть в них новое стабильное правительство, поскольку многие страны стремятся вернуть сирийских беженцев с их территорий обратно в Сирию, – отметил Саар. – Однако реальность иная. Это исламистский режим, который попытается установить полный контроль над всей Сирией. В прибрежной полосе продолжаются бои с алавитами, Эрдоган открыто угрожает уничтожением курдской автономии, а христианские общины подвергаются притеснениям. Мир говорит о "порядочной смене власти в Сирии", но на самом деле мы видим террористическую группировку, которая насильственно захватила власть".

В обсуждении приняли участие представители таких организаций, как IsraeliZ, Гражданский штаб по информационной работе, Maccabi Global, "Бейт Исраэль Леасбара", ELNET, AJC, "Коммандо Хасбара", Stand with Us, "Нефеш бе-нефеш", NGO Monitor, Всемирная сионистская организация и другие.

Израиль
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