ХАМАС отрицает, что на территории больницы "Камаль Адуан" находятся его боевики и оружие

ХАМАС опубликовал заявление, в котором отрицает, что на территории больницы "Камаль Адуан" находятся его боевики и оружие.

"Мы категорически отрицаем информацию о каком-либо присутствии членов ХАМАСа в больнице", – говорится в этом заявлении.

Ранее международная организация "Врачи без границ" призвала защитить оставшиеся в Газе медучреждения, чтобы избежать коллапса в системе здравоохранения сектора.

Напомним, днем в пятницу, 27 декабря, было сообщено, что силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия) проводят операцию в районе больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид).

Операция была начата в связи с получением разведывательной информации о присутствии террористов ХАМАСа на территории больницы.

ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операции делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Отметим, что прошлая операция в районе больницы "Камаль Адуан" проводилась в октябре 2024 года.