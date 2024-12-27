ХАМАС отрицает, что на территории больницы "Камаль Адуан" находятся его боевики и оружие
ХАМАС опубликовал заявление, в котором отрицает, что на территории больницы "Камаль Адуан" находятся его боевики и оружие.
"Мы категорически отрицаем информацию о каком-либо присутствии членов ХАМАСа в больнице", – говорится в этом заявлении.
Ранее международная организация "Врачи без границ" призвала защитить оставшиеся в Газе медучреждения, чтобы избежать коллапса в системе здравоохранения сектора.
Напомним, днем в пятницу, 27 декабря, было сообщено, что силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия) проводят операцию в районе больницы "Камаль Адуан", на севере сектора Газы (находится на стыке районов Джабалия, Байт-Лахия и Шейх Заид).
Операция была начата в связи с получением разведывательной информации о присутствии террористов ХАМАСа на территории больницы.
ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операции делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.
Отметим, что прошлая операция в районе больницы "Камаль Адуан" проводилась в октябре 2024 года.