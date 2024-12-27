Шоссе 805 вновь открыто для движения транспорта в обоих направлениях

Полиция сообщает о восстановлении движения в нормальном режиме на шоссе 805, которое было перекрыто на участке от перекрестка Ябур до перекрестка Шааб в связи с аварией со смертельным исходом.

Напомним, ранее в пятницу на шоссе 805 возле Кабула в окрестностях Акко погиб 61-летний житель Ярки. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:43: два автомобиля столкнулись на мокрой из-за дождя дороге.

Еще один пострадавший был эвакуирован с места происшествия в тяжелом состоянии.