Предъявлены обвинения водителю, избившему подрезавшего его пожилого человека

Завершено расследование нападения на дороге в Герцлии, в результате которого пострадал 73-летний мужчина. Нападавшему, 32-летнему жителю Кфар-Сабы, предъявлены обвинения. Причиной избиения стал спор из-за поведения на дороге.

Напомним, этот инцидент произошел в среду, 25 декабря: пожилой человек, ехавший по правой полосе движения, перед перекрестком перестроился влево, чтобы занять первое место на светофоре.

Ехавший за ним молодой человек вышел из машины, дважды ударил пожилого водителя через окно, разбив ему лицо, а затем нанес еще два удара, когда тот тоже вышел из машины.

В результате избиения пожилому человеку были причинены многочисленные травмы, включая перелом глазницы. Пострадавший потерял сознание, он был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Нападавшего задержали на месте происшествия, он был доставлен на допрос в полицию Глилот. Мировой суд продлил срок его содержания под стражей до пятницы.

Сегодня, 27 декабря, против нападавшего было подано обвинительное заключение с просьбой оставить его под стражей до завершения судебного разбирательства. Ему вменяется нападение на пожилого человека, повлекшее тяжкие телесные повреждения, и умышленное причинение ущерба автомобилю.