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Израиль

Троллинг Бен-Гвира, оппозиция без арабов, суд над премьером. Итоги политической недели

Итамар Бен-Гвир
Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
Обзор
exclusive
время публикации: 27 декабря 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 06:00
Троллинг Бен-Гвира, оппозиция без арабов, суд над премьером. Итоги политической недели
Yonatan Sindel/Flash90

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Последняя неделя второго года работы нынешней коалиции, с точки зрения внутренней политики ничем не отличались от того, что ее характеризовало с самого начала. Немало громких заявлений, деклараций, не всегда понятно откуда и зачем взявшихся законопроектов, а на выходе – очень мало практических результатов, в том числе по вопросам, которые важны для избирателей нынешней коалиции.

Итамар Бен-Гвир продолжил пользоваться своими привилегиями траблмейкера, без которого коалиция обойтись не может, точнее – не хочет. Нетаниягу, со своей стороны, вновь получил подтверждение того, насколько верным и важным для него было присоединение к коалиции Гидеона Саара.

Ожидаемая сделка с ХАМАСом вновь обостряет конфликт внутри коалиции. А закон о призыве, судя по всему, в ближайшее время останется пустым звуком и одновременно миной замедленного действия, которая будет приведена в действие и разрушит коалицию в тот момент, когда этого захочет Биньямин Нетаниягу.

Бен-Гвир против коалиции: без риска для обеих сторон

Выступления глав партий на еженедельных заседаниях по понедельникам – это своего рода барометр уровня давления в политической системе. Исходя из того, о чем и как говорят главы партий, можно сделать вывод о стабильности коалиции, о единстве рядов оппозиции и о том, в каком направлении движется в эти дни политическая система страны.

На этой неделе глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич всячески пытался уйти от разговора об Итамаре Бен-Гвире, и несложно понять – почему. На данный момент Бен-Гвир гораздо популярней Смотрича в правом сегменте, что ясно отражается в опросах общественного мнения, и атаковать заметно более популярного коллегу-партнера-конкурента – занятие далеко не безопасное.

Однако журналисты снова и снова донимали главу минфина вопросами об отношении к действиям министра национальной безопасности, и в итоге Смотрич не выдержал: "Вот так выглядит вся каденция. Есть те, кто постоянно занимаются манипуляциями, цель которых – получить заголовки в СМИ. И он добился своего – факт в том, что мы постоянно о нем говорим, вы постоянно о нем спрашиваете", – резко ответил Смотрич на вопрос одного из журналистов.

Итамар Бен-Гвир продолжил на этой неделе идти по канату, под которым мягкое покрытие и никакой пропасти. Глава "Оцма Иегудит" и его депутаты несколько раз голосовали против законопроектов и предложений коалиции по бюджету, чем, разумеется, в первую очередь, возмутили главу правительства Биньямина Нетаниягу, министра финансов Бецалеля Смотрича и главу коалиции Офира Каца. Претензии Бен-Гвира можно было бы назвать деловыми. Депутат Кнессета Ицхак Кройзер сказал в эфире "Кан РЭКА", что голосование вызвано двумя причинами: отказом минфина удовлетворить требование министра национальной безопасности о повышении зарплаты полицейских, а также отказом премьер-министра и руководства коалиции начать процесс увольнения юридического советника правительства. По поводу каждого из этих требований можно было бы спорить и даже находить в утверждениях Бен-Гвира зерно логики. Однако в коалиции убеждены, что, если бы не было этих разногласий, Бен-Гвир нашел бы другие, которые использовал бы для создания коалиционного кризиса. В окружении Офира Каца откровенно заявляют, что стратегия Бен-Гвира им неясна. "Не исключено, что Бен-Гвир готовит почву для выхода из коалиции на фоне возможной сделки с ХАМАСом" – сказал на этой неделе Офир Кац.

Однако возможно объяснение действий неугомонного министра проще. Его голосование против законопроектов не привело к их провалу. Коалиция, опирающаяся на 67-68 мандатов (зависит от того, считать ли Йоава Галанта ее частью), может позволить себе "восстание" шести депутатов, особенно когда речь не идет о законопроектах, провал которых грозит далекоидущими неприятностями. В то же время, в коалиции, разумеется, не хотят оставаться с 61-62 мандатами, и поэтому на данном этапе речь об увольнении Бен-Гвира не идет.

В наиболее уязвимом положении находится все тот же министр финансов Бецалель Смотрич. Быть министром финансов – вообще занятие неблагодарное и не приносящее прибыли, а когда партия и без того находится на грани электорального барьера – тем более. Пытаясь вернуться на твердую почву поддержки среди избирателей правого лагеря, министр финансов вновь стал высказываться против сделки с ХАМАСом, оставаясь впрочем в "зоне комфорта", иными словами, не угрожая развалом коалиции.

Конфликт между Смотричем и Бен-Гвиром будет обостряться в ближайшее время, как на почве бюджета, обсуждение которого в Кнессете только начинается, как на почве разногласий по поводу требования немедленно "уволить" (уволить юридического советника правительство не имеет полномочий) Гали Баарав-Миару, так и по поводу требования о призыве ультраортодоксов. Там Бен-Гвир остается гораздо ближе к ультраортодоксам, в то время как Смотрич, чьи избиратели все громче требуют изменить нынешнюю ситуацию с призывом, даже ценой отказа от вечного союза с "харедим", озвучивает заявления, менее приятные для слуха Дери и Гольдкнопфа.

На правом фланге обостряется борьба за будущие мандаты. При это стоит обратить внимание и на то, что, несмотря на тяжелейшие и неудачные с общественной точки зрения два года, совокупные электоральные потери бывшего блока "Ционут Датит" – "Оцма Иегудит" не столь существенны. По разным опросам вместе они набирают от 12 до 14 мандатов, в то время как на выборах 2022 года получили 15. Другое дело, что партия Смотрича на будущих выборах имеет гораздо менее радужные перспективы, чем партия Бен-Гвира.

Еврейская оппозиция: без арабов и ясной альтернативы

На этой неделе партии оппозиции провели очередное совещание по координации шагов в противостоянии коалиции. Наиболее заметным на этой встрече было отсутствие Мансура Аббаса и партии РААМ. То, что на заседание не пригласили Аймана Удэ и Ахмада Тиби, удивления не вызывает. Антисионистский блок ХАДАШ-ТААЛ никогда не был реальным кандидатом на участие в какой-либо коалиции. Этого не хотят ни его лидеры, ни Лапид с Ганцем, ни тем более Либерман с Беннетом. Игра с партией РААМ сложнее. С одной стороны, в памяти глав нынешней оппозиции еще живы воспоминания о "неудачном эксперименте", как назвал бывший депутат Нир Орбах попытку привлечения РААМ в состав коалиции. Кроме того, общественная легитимация участия партии, связанной с "Исламским движением", после 7 октября 2023 года стала еще ниже, чем раньше. Именно поэтому лидеры нынешней оппозиции стремятся как можно меньше появляться на телеэкранах рядом с депутатами от РААМ, ограничиваясь заявлениями о том, что "координация шагов осуществляется во всеми оппозиционными партиями".

С другой стороны, не стоит забывать, что и премьер-министр Биньямин Нетаниягу всего несколько лет назад заявлял, что Итамар Бен-Гвир не будет министром в его правительстве. Затем изменилась политическая ситуация, а с ней и готовность Нетаниягу назначить Бен-Гвира министром.

Результаты опросов в данный момент не дают оппозиции сформировать коалицию без РААМ и ХАДАШ-ТААЛ. Разумеется, все ждут возвращения в политику Нафтали Беннета, и этот момент может стать переломным в соотношении сил между блоками.

На этой неделе глава НДИ Авигдор Либерман намекнул, что продолжает контакты с Беннетом. "Я беседую как с теми, кто находится в политической системе, так и с теми, кто находится вне ее", – сказал он. Как сообщалось ранее, бывшая министр юстиции Айелет Шакед уже рассказывала, что пытается привести к союзу между Беннетом и Либерманом.

Посылы лидеров нынешней оппозиции остаются разновекторными, и совершенно неясно, какую платформу предлагают лидеры оппозиционных партий, кроме желания сменить власть. В то время, как Яир Голан ("Демократим") говорит о выходе ЦАХАЛа из Газы и передаче власти там силам, связанным с Палестинской автономией, Бени Ганц ("Махане Мамлахти") говорит о том, что "даже те, кто сегодня учатся в девятом классе, будут воевать в Газе". В нормальной политической системе эти две партии вряд ли могли бы сотрудничать. В Израиле сегодняшнего дня, когда линия противостояния проходит по отношению к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, они являются союзниками.

От закона о призыве до увольнения юрсоветника: бег на месте

Не только оппозиционеры совещались на этой неделе. Главы коалиционных партий также провели совещание, которое правильнее всего было бы назвать "показательным выступлением". Глава коалиции собрались без премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы еще раз заявить о своем недоверии к юридическому советнику правительства. Нетаниягу не принимал участия в совещании из-за все того же соглашения о конфликте интересов, который не позволяет премьер-министру вмешиваться в вопросы функционирования юридической системы. Кстати, глава "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар тоже покинул заседание до того, как очередное формальное и не имеющее никакого практического значения решение "о недоверии к юридическому советнику правительства" было принято.

Формально Итамар Бен-Гвир прав: процесс увольнения Гали Баарав-Миары не двигается с мертвой точки. Правда лишь заключается в том, что Бен-Гвир изначально понимал, сколь призрачны шансы на смену юридического советника правительства.

Аналогичная ситуация с законом о призыве. В Кнессете все чаще можно слышать мнение, согласно которому этот закон не будет принят никогда, или, по крайней мере, в обозримом будущем. По мнению многих в политической системе, стороны не способны прийти к формулировке закона, которая была бы приемлема для всех сторон в коалиции (от Юлия Эдельштейна и до Моше Гафни), а заодно была бы приемлема для Высшего суда справедливости (БАГАЦа). Открытым остается вопрос, как поведут себя ШАС и "Яадут а-Тора" в отсутствие закона о призыве. В политической системе убеждены, что, несмотря на последствия, связанные в первую очередь, с финансированием йешив, ШАС и "Яадут а-Тора" не будут торопиться с развалом коалиции, из-за отсутствия реальных политических альтернатив. Вопрос призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ не приблизился к своему разрешению.

Суд над Нетаниягу: бесконечная история с политическими последствиями

Закончилась третья неделя свидетельских показаний премьер-министра. Юридические комментаторы сходятся в том, что часть показаний, когда Нетаниягу отвечает на вопросы своего адвоката, продлится еще 4-5 недель, после чего вопросы начнут задавать представители обвинения. Тогда начнется самая важная часть свидетельских показаний премьер-министра. Тогда же, судя по всему, вновь зайдет речь о внесудебной сделке между защитой и обвинением.

На данный момент шансы на сделку невысоки, однако все может измениться в одном из двух случаев: либо Нетаниягу согласится на признание его действий позорными (тот самый "калон", который лишает виновного права на избрание в течение семи лет), либо прокуратура будет готова отказаться от этого требования.

Пока, как говорят в спорте, тактическое преимущество на стороне защиты, учитывая, что судьи выразили сомнения в том, что премьер-министр вообще знал обо всех эпизодах, которые инкриминируются ему в обвинительном заключении. Когда наступит очередь прокуроров допрашивать обвиняемого, они сделают все для того, чтобы доказать, что тот знал о системе незаконного влияния на освещение его деятельности порталом Walla. Это обсуждение состоится в том случае, если между допросом адвоката и допросом прокурора процесс не будет завершен сделкой. А это в немалой степени зависит и от развития военно-политических событий. Многие по-прежнему считают, что успешное завершение войны вкупе с договором о нормализации отношений с Саудовской Аравией может послужить отличной базой для завершения политической карьеры Биньямина Нетаниягу, а с ней – и завершения суда. Ни у кого не вызывает сомнений, что стоит Нетаниягу уйти из политики, как будет найдена возможность судебный процесс прекратить. Захочет ли премьер завершить дело таким способом, не знает никто.

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