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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 75 подозреваемых в терроре

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 февраля 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 12:42
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 75 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны 75 подозреваемых в терроре, конфискованы 17 единиц оружия.

Минувшей ночью в Аль-Ямуне были задержаны четверо подозреваемых, конфискованы две автоматические винтовки М16; в Хевроне задержаны двое подозреваемых, конфискованы две автоматические винтовки М16. Кроме того, в Иматине конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.

Сообщается также о масштабной операции в Иерихоне, где на этой неделе были задержаны несколько подозреваемых и десятки были допрошены.

В Самарии продолжается масштабная операция "Железная стена", начатая 21 января.

Израиль
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