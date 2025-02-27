ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержали 75 подозреваемых в терроре
время публикации: 27 февраля 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 12:42
ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии были задержаны 75 подозреваемых в терроре, конфискованы 17 единиц оружия.
Минувшей ночью в Аль-Ямуне были задержаны четверо подозреваемых, конфискованы две автоматические винтовки М16; в Хевроне задержаны двое подозреваемых, конфискованы две автоматические винтовки М16. Кроме того, в Иматине конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.
Сообщается также о масштабной операции в Иерихоне, где на этой неделе были задержаны несколько подозреваемых и десятки были допрошены.
В Самарии продолжается масштабная операция "Железная стена", начатая 21 января.