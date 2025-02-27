Из Шуафата в больницу доставили маленькую девочку, констатирована ее смерть
время публикации: 27 февраля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 12:04
Из лагеря Шуафат на севере Иерусалима доставили младенца в критическом состоянии. Ребенка направили в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Младенец был без сознания, сообщает служба "Маген Давид Адом".
Позже полиция уточнила: в больнице констатировали смерть восьмимесячной девочки.
Обстоятельства, при которых пострадал ребенок, выясняются. Проводится расследование.