x
27 февраля 2025
|
последняя новость: 12:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 февраля 2025
|
27 февраля 2025
|
последняя новость: 12:13
27 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из Шуафата в больницу доставили маленькую девочку, констатирована ее смерть

Мада
Иерусалим
время публикации: 27 февраля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 12:04
Из Шуафата в больницу доставили маленького ребенка в критическом состоянии
Olivier Fitoussi/Flash90

Из лагеря Шуафат на севере Иерусалима доставили младенца в критическом состоянии. Ребенка направили в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим". Младенец был без сознания, сообщает служба "Маген Давид Адом".

Позже полиция уточнила: в больнице констатировали смерть восьмимесячной девочки.

Обстоятельства, при которых пострадал ребенок, выясняются. Проводится расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook