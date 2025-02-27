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Израиль

В Шхеме ликвидирован террорист и нейтрализованы нападавшие на военных

Иудея и Самария
Полиция
ЦАХАЛ
время публикации: 27 февраля 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 15:03
В Шхеме ликвидирован террорист и нейтрализованы нападавшие на военных
Пресс-служба ЦАХАЛа
В Шхеме ликвидирован террорист и нейтрализованы нападавшие на военных
Пресс-служба ЦАХАЛа

В лагере беженцев Балата в Шхеме бойцы пограничного спецназа ликвидировали террориста, задержали разыскиваемого за террор и нейтрализовали участников беспорядков, сообщает пресс-служба МАГАВа. Операция проводилась совместно с ЦАХАЛом.

В сообщении сказано, что террорист, вооруженный пистолетом, был уничтожен после того, как был замечен в окне второго этажа одного из зданий. Этого террориста разыскивали за причастность к продаже оружия террористам, вооруженному нападению и подрыву мин на пути следования израильских военных. Еще один разыскиваемый был задержан. На месте было найдено и обезврежено взрывное устройство.

Во время отхода сил МАГАВа и ЦАХАЛа из Балаты начались беспорядки. В бойцов бросали самодельные взрывные устройства. Был открыт огонь на поражение. Нескольких нападавших "нейтрализовали" (убиты они или ранены, неизвестно).

Израиль
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