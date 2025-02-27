Кибуц Нир-Оз объявил, что Охад Яаломи был убит в Газе

Администрация кибуца Нир-Оз объявила, что 49-летний Охад Яаломи, захваченный в заложники террористами 7 октября 2023 года, был убит в Газе.

Ранее тело Охада Яаломи было доставлено из Газы в Израиль.

Правительство Израиля пока не публиковало официальных данных об обстоятельствах смерти Яаломи и об идентификации его останков.

Охад Яаломи был ранен 7 октября 2023 года, когда пытался защитить свою семью. В январе 2024 года террористы опубликовали видео, на котором Яаломи был запечатлен раненым, после чего утверждалось, что он погиб в плену "во время бомбардировки израильскими ВВС".