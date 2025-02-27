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Израиль

Кибуц Нир-Оз объявил, что Охад Яаломи был убит в Газе

Заложники
Погибшие
время публикации: 27 февраля 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 08:36
Кибуц Нир-Оз объявил, что Охад Яаломи был убит в Газе
Avshalom Sassoni/Flash90

Администрация кибуца Нир-Оз объявила, что 49-летний Охад Яаломи, захваченный в заложники террористами 7 октября 2023 года, был убит в Газе.

Ранее тело Охада Яаломи было доставлено из Газы в Израиль.

Правительство Израиля пока не публиковало официальных данных об обстоятельствах смерти Яаломи и об идентификации его останков.

Охад Яаломи был ранен 7 октября 2023 года, когда пытался защитить свою семью. В январе 2024 года террористы опубликовали видео, на котором Яаломи был запечатлен раненым, после чего утверждалось, что он погиб в плену "во время бомбардировки израильскими ВВС".

Израиль
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