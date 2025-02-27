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Израиль

Протокол суда: Нетаниягу потребовал сократить число заседаний до двух в неделю

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 февраля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 15:43
Протокол суда: Нетаниягу потребовал сократить число заседаний до двух в неделю
Yariv Katz/POOL

В четверг, 27 февраля, были разрешены к публикации некоторые протоколы заседания суда по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Судя по опубликованным протоколам, на прошлой неделе на закрытом слушании премьер-министр потребовал сократить дачу показаний с трех до двух раз в неделю. "Невозможно управлять страной и одновременно давать показания три раза в неделю", – заявил Нетаниягу.

Судьи Ривка Фридман-Фельдман, Одед Шахам и Моше Бар-Ам пока не вынесли решения по этому вопросу.

Израиль
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