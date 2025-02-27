Протокол суда: Нетаниягу потребовал сократить число заседаний до двух в неделю
время публикации: 27 февраля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 15:43
В четверг, 27 февраля, были разрешены к публикации некоторые протоколы заседания суда по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Судя по опубликованным протоколам, на прошлой неделе на закрытом слушании премьер-министр потребовал сократить дачу показаний с трех до двух раз в неделю. "Невозможно управлять страной и одновременно давать показания три раза в неделю", – заявил Нетаниягу.
Судьи Ривка Фридман-Фельдман, Одед Шахам и Моше Бар-Ам пока не вынесли решения по этому вопросу.