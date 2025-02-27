Семья заложника Шломо Манцура сообщила, что его останки идентифицированы

Семья 86-летнего Шломо Манцура, похищенного 7 октября 2023 года террористами из кибуца Кисуфим, сообщила, что получила подтверждение идентификации его останков, доставленных в Израиль.

Напомним, что еще 11 февраля администрация кибуца Кисуфим сообщила о получении сведений о том, что 86-летний заложник Шломо Манцур погиб, его тело удерживают террористы ХАМАСа.

Шломо Манцур был похищен террористами из кибуца Кисуфим, около границы Газы, 7 октября 2023 года. Судя по официальному сообщению, он был убит террористами в тот же день, а его тело вывезли в Газу.

Как отмечало правительство Израиля, Шломо Манцур был родом из Ирака. В детстве он пережил Багдадский погром 1941 года (Фархуд).