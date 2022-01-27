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NEWSru.co.il :: В Израиле27 января 2022 г., 14:08

Израиль стал членом программы NASA по освоению Луны и Марса

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Израиль стал членом программы NASA по освоению Луны и Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и правительство Израиля подписали договор о членстве в программе "Артемида", направленной на совместное изучении Луны, Марса, комет и астероидов.

Израиль стал 15-м членом программы. Ранее в нее вступили Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Италия, Польша, Украина, Канада, Мексика, Бразилия, ОАЭ, Южная Корея, Япония, а также Люксембург и остров Мэн.

Долгосрочная цель соглашения – освоение Луны и начало полетов на Марс в мирных целях.


Соглашение предусматривает обмен информацией, совместимость технологий, коллективную собственность космических ресурсов, уборку космического мусора и т.д.

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"Соглашения Артемиды". Израиль и NASA планируют совместное изучение Луны, Марса, комет и астероидов

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