Пожар в десятиэтажном доме в Бат-Яме: пожилой человек в тяжелом состоянии

В многоквартирном десятиэтажном доме на улице Симха Хольцберг в Бат-Яме произошел пожар, охвативший всю боковую часть здания. В результате пожара пострадали несколько человек. Отметим, что судя по фотографиям и видео с места происшествия, речь идет о строящемся или ремонтируемом здании, которое обнесено строительными лесами.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", из здания были эвакуированы около 20 человек. Мужчина в возрасте около 75 лет находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.

Еще двое пострадавших, мужчины в возрасте около 25 лет, находятся в состоянии средней степени тяжести. У большинства пострадавших симптомы отравления продуктами горения.

Информация уточняется.