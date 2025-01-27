Полиция задержала сто футбольных болельщиков перед матчем "Маккаби" (Тель-Авив) - "Маккаби" (Хайфа)

Возле стадиона "Сами Офер" перед встречей "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Хайфа) полицией задержаны около сотни болельщиков обеих команд, у которых было изъято оружие и пиротехника.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что полицейскими был остановлен и проверен автобус с болельщиками, также проводились проверки отдельных болельщиков на подступах к стадиону.

У задержанных были изъяты ножи, дымовая шашка, телескопические дубинки, бейсбольные биты, цепи, стеклянные бутылки, сигнальные ракеты и маски.

Подозреваемые доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования.

Полиция сообщает, что изъятые предметы были проверены саперами Прибрежного округа полиции, которые подтвердили, что среди "улова" нет взрывных устройств.