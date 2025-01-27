Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в центре сектора

Источники в Газе сообщают, что с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен удар по цели в районе Нусейрата, в центральной части сектора.

Целью атаки стал бульдозер, использовавшийся для разрушения заграждений, установленных израильскими военными.

По предварительным данным, погиб один человек.

ЦАХАЛ подтвердил факт использования беспилотника для устранения угрозы в центральной части сектора. По информации военных, удар был нанесен по транспортным средствам, направлявшимся на север в зоне, проезд через которую, согласно условиям соглашения, не разрешается без досмотра.