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Израиль

"Кан-11" об отмене визита министра Шикли в Брюссель: не было никаких "конкретных угроз"

время публикации: 27 января 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 22:28
Министр по делам диаспоры Амихай Шикли
Yonatan Sindel/Flash90

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь сообщил, что визит министра по делам диаспоры Амихая Шикли в Брюссель был отменен из-за опасений запросов от пропалестинских организаций на его арест, а не из-за угрозы террористического нападения.

По информации телеканала, рекомендация отменить поездку министра была выпущена Советом национальной безопасности после того, как власти Брюсселя дали понять, что министр не будет пользоваться дипломатической неприкосновенностью, так как речь не идет об официальном визите. Амихай Шикли должен был 27 января выступить перед членами Европейского парламента.

Отметим, что днем ранее канцелярия премьер-министра распространила сообщение, в котором говорилось, что визит Шикли в Брюссель отменен в связи с наличием "конкретных угроз".

Итай Блюменталь отметил, что в канцелярии премьер-министра и канцелярии министра Шикли отказались комментировать новую информацию.

Израиль
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